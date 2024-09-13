«Баку и Сингапур — наши лучшие трассы». Перес — о нынешней форме «Ред Булл»

34-летний мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес сделал заявление касательно текущей формы болида, выделив трассы в Баку и Сингапуре как сильнейшие для коллектива.

«Я думаю, что на данный момент, с нынешним пакетом обновлений, трассы в Баку и Сингапуре — наши лучшие трассы. Если мы сможем решить проблему с балансом, то быстро вернёмся к борьбе. Определённо, моя вера в себя в Баку на высоком уровне (Перес побеждал в Азербайджане в 2021 и 2023 году), но в то же время я понимаю, что прошлые заслуги не имеют значения. Надеюсь, что смогу найти правильный баланс на трассе. Это придаст много уверенности», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

Напомним, единственный раз, когда в сезоне-2023 «Ред Булл» не одержал победу, был на Гран-при Сингапура, когда победил гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.