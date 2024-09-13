Европейский союз исключил Никиту Мазепина из санкционных списков

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение не продлевать санкции в отношении бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина. Об этом говорится в документе, который был опубликован в официальном журнале ЕС.

Ранее отмечалось, что решение исключить Мазепина из санкционных списков было принято после требования Венгрии. Сообщалось, что официальный Будапешт потребовал исключить ряд лиц из санкционного списка, который пролонгируется ЕС каждые шесть месяцев.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Главные новости дня: