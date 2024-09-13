«Если бы я мог выбирать, то явно не взял бы Джидду и Баку». Берман — о второй гонке в Ф-1

19-летний юниор «Феррари» и боевой пилот «Хааса» в Формуле-1 в сезоне-2025 Оливер Берман высказался о своём участии в Гран-при Азербайджана вместо дисквалифицированного Кевина Магнуссена за американскую команду. Ранее в сезоне Берман заменял Карлоса Сайнса на трассе в Джидде и в гонке финишировал седьмым.

«Да, Баку — это определённо трудная трасса. Это моя вторая гонка в Формуле-1 и вторая уличная трасса, на которой я участвую. Если бы я мог выбрать две трассы для участия, вероятно, это были бы не эти. С другой стороны, в прошлом году [в Формуле-2] я добился успеха здесь, всё прошло хорошо.

Самое сложное — это обрести уверенность на такой трассе, потому что стены близко. Не имея уверенности в правильности торможения, вам будет сложно быть быстрым. Потому что на таких трассах для победы надо рисковать. В прошлом году я несколько раз касался стены, особенно в квалификации, где я погнул подвеску, что было не лучшим моим моментом.

Мне каким-то образом удалось завоевать поул, но я не думаю, что мне это сойдёт с рук в этом году в Формуле-1, поэтому я собираюсь быть более аккуратным, особенно в первых сессиях», — приводит слова Бермана издание Racingnews365.

Выступая за «Прему» в 2023 году, Оливер одержал победу в квалификации Гран-при Азербайджана и одержал две победы в гонках.