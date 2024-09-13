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Хельмут Марко высказался о ситуации в «Ред Булл» после ухода Джонатана Уитли

Хельмут Марко высказался о ситуации в «Ред Булл» после ухода Джонатана Уитли
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящем уходе спортивного директора команды Джонатана Уитли.Со следующего года специалист будет работать в «Ауди». Марко выразил уверенность, что австрийская команда справится с ситуацией.

«Мы обучали молодых специалистов. Мы их обучаем, и поэтому у нас есть возможность донести позицию Джонатана до других людей. Мы верим, что сможем справиться с ситуацией», — сказал Марко в подкасте Inside Line.

Уитли займёт должность руководителя «Ауди». Специалист будет продолжать работу в «Ред Булл» до конца нынешнего сезона.

Ранее Марко высказал мнение, что австрийской команде следует быть сосредоточенной на Формуле-1, чтобы избежать повторения примеров прошлых лет, когда некоторые коллективы оказывались в кризисе из-за распыления ресурсов.

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