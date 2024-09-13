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Хэмилтон отреагировал на слова Ферстаппена, что оба титула нереальны для «Ред Булл»

Хэмилтон отреагировал на слова Ферстаппена, что оба титула нереальны для «Ред Булл»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавние слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена относительно шансов завоевать чемпионство и в личном, и в командном зачёте сезона-2024 Формулы-1.

«Перспективы на титул? На данный момент оба титула нереальны», — говорил Макс после Гран-при Италии, где он был шестым.

«Он сказал, что это нереально? Что ж, это его мнение. Однако, очевидно, он это чувствлвал в тот конкретный момент. Всё же он довольно далеко впереди», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 303 очка. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса из «Макларена» 241 балл.

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