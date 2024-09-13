«Лотерея». Марко — об обновлениях «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о состоянии австрийского коллектива и назвал лотереей возможные результаты на Гран-при Азербайджана.

«Если дела пойдут для нас оптимально, подиум, возможно, будет достижим. Надо найти баланс с машиной, что особенно важно в Баку. Наша форма должна быть лучше, чем в Монце, но реальный прогресс будет заметен только в Остине.

Макс увидел, что к нему сейчас прислушиваются и к проблемам относятся серьёзно. На данный момент обновления автомобиля – это своего рода лотерея, особенно для Баку и Сингапура», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее издание сообщало, что «Ред Булл» будет использовать радикальную модификацию днища на Гран-при Азербайджана.