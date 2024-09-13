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На Гран-при Азербайджана на четыре команды будет один резервный гонщик

22-летний датский пилот и вице-чемпион Формулы-2 в сезоне-2023 Фредерик Вести на Гран-при Азербайджана будет являться резервным пилотом сразу у четырёх команд Формулы-1.

Резервный гонщик «Мерседеса» будет также числиться резервным пилотом в Баку для команд «Макларен», «Уильямс» и «Хаас».

Пилоты Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци участвуют в WEC. Оливер Берман заменяет дисквалифицированного Кевина Магнуссена.

На данный момент в Баку проходит первая свободная практика 17-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Заезд был временно остановлен красными флагами после того, как пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил машину в 15-м повороте.

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.