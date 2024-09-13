Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена в «Астон Мартин» вслед за Ньюи

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможном переходе нидерландского пилота команды Макса Ферстаппена в «Астон Мартин». Ранее контракт с гоночным коллективом из Великобритании подписал конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

«Макс выступает там, где он может победить. У «Астон Мартин» самая современная база, в следующем году заработает аэродинамическая труба, а также появятся двигатели «Хонды». Всё действительно сходится. И если вы посмотрите на историю, то станет ясно: куда бы ни отправлялся Ньюи, наблюдалась тенденция к росту. Не знаю, почему в «Астон Мартин» должно быть иначе. Но Макс знает, что он также может выиграть титулы вместе с нами», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

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