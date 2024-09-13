Леклер разбил болид в первой тренировке ГП Азербайджана, заезд остановлен красными флагами

В настоящий момент на городской трассе в Баку проходит первая свободная практика 17-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Заезд был остановлен красными флагами после того, как пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил машину в 15-м повороте.

Шарль промахнулся с точкой торможения, заблокировал передние колёса и, проскользив по прямой, уткнулся в отбойник. В результате инцидента серьёзные повреждения получила передняя правая подвеска на автомобиле монегаска.

Фото: https://x.com/F1

Фото: https://x.com/F1

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Автоспорт: главные события 2024 года: