Новичок «Уильямса» разбил болид в первой тренировке Гран-при Азербайджана

В настоящий момент на городской трассе в Баку проходит первая свободная практика 17-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Заезд был остановлен красными флагами после того, как пилот «Уильямса» Франко Колапинто разбил машину в четвёртом повороте.

«Уильямс» аргентинца сорвало при входе в поворот, после чего последовал контакт со стеной — левая часть болида получила серьёзные повреждения.

Фото: https://x.com/F1

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Ранее пилот «Феррари» попал в аварию, чем также вызвал красные флаги.