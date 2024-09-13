Ферстаппен — лучший в 1-й тренировке Гран-при Азербайджана, Хэмилтон — 2-й, Перес — 3-й

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Вторым был гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.45,546.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,313.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,376.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,481.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,627.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,736.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,906.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,970.
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,062.
10. Даниэль Риккардо («РБ») +1,141.
11. Оливер Берман («Хаас») +1,427.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,589.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,638.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2,094.
15. Юки Цунода («РБ») +2,162.
16. Франко Колапинто («Уильямс») +2,355.
17. Александер Албон («Уильямс») +2,409.
18. Пьер Гасли («Альпин») +3,166.
19. Гуаньюй Чжоу («КикЗаубер») +3,506.
20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени.