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«Мы четвёртые по силе». Леклер — о форме «Феррари»

«Мы четвёртые по силе». Леклер — о форме «Феррари»
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Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал форму итальянского коллектива перед Гран-при Азербайджана.

«Мы победили в Монце, потому что «Макларен» не угадал с настройками своего пакета обновлений. Однако в дальнейшем нам ещё предстоит сделать некоторые шаги, чтобы постепенно бросать вызов сильнейшим.

Мы четвёртые после «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса». Всё зависит от нас. Мы немного более непоследовательны. Но нам ещё есть над чем поработать», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Напомним, в первой тренировке в Баку Леклер разбил свой болид в 14-м повороте, вызвав красные флаги.

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