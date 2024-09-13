Версхор выиграл квалификацию Формулы-2 в Баку, лидер общего зачёта Хаджар – 15-й

Нидерландский пилот Рихард Версхор одержал победу в квалификации Формулы-2 в Баку. Второй результат продемонстрировал итальянец Андреа Кими Антонелли, а топ-3 замкнул француз Виктор Мартинс.
Лидер общего зачёта Исак Хаджар показал 15-й результат. В концовке заезда Хаджар вместе с товарищем по команде Пепе Марти допустили парный вылет, чем вызвали появление красных флагов.
Фото: Скриншот трансляции
Формула-2. Квалификация. Гран-при Азербайджана:
1. Рихард Версхор («Трайдент») — 1:54.857.
2. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,017.
3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,245.
4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,271.
5. Куш Майни («Инвикта») +0,317.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,473.
7. Йозуа Дюрксен («PHM Racing») +0,474.
8. Габриэле Мини («Према») +0,585.
9. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0,777.
10. Кристиан Мэнселл («Трайдент») +0,788.
...15. Исак Хаджар («Кампос») +1,796.