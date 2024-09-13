«Сродни взрыву». Доменикали — об эффекте от предстоящего перехода Хэмилтона в «Феррари»

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о предстоящем переходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Британец присоединится к «Скудерии» в следующем сезоне.

«После того как новость стала официальной, мы все стали свидетелями того, что было дальше. Я уверен, что первые фотографии Льюиса в красном облетят весь мир. Для Формулы-1 это мегановость, которая привлечёт большое внимание даже в тех СМИ, которые до сих пор не проявляли интереса к нашему виду спорта.

Если мы объединим медиапотенциал «Феррари» и Хэмилтона, это будет сродни взрыву. Конечно, когда сезон начнётся, спортивный аспект будет на первом плане, потому что в конечном счёте у этой пары есть только одна цель. Льюис хотел бы завершить свою карьеру завоеванием нового титула и победой. Он хотел бы оставить свой след в Маранелло, чего удавалось добиться очень немногим», — приводит слова Доменикали Motorsport-Total.

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