Вильнёв высказался о возможном титуле Алонсо после прихода Ньюи

53-летний канадский автогонщик, являющийся чемпионом серии IndyCar и Формулы-1, Жак Вильнёв выразил сомнения в том, что двукратный победитель Формулы-1 и пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сможет завоевать ещё один трофей после прихода именитого конструктора Эдриана Ньюи.

«Безусловно, подписание Ньюи придаст Алонсо энергии и стимул для продолжения карьеры. Поэтому у него нет причин быть медленнее, чем сейчас или чем он был в прошлом году. Но такие изменения требуют много времени.

И боюсь, что в 2026 году у «Астон Мартин» ещё не будет конкурентной машины, потому что у них слишком мало времени для этого. Это длительный проект, и я не уверен, что он принесёт пользу Алонсо, что, вероятно, расстраивает Фернандо.

Но Ньюи — инженер №1 в истории автоспорта. В «Астон Мартин» построили потрясающий завод, и деньги для этой команды не проблема, так что следить за таким вызовом для Эдриана будет интересно», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

Ранее руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что Алонсо был готов направить часть свой зарплаты Ньюи.