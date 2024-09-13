«Преждевременно». Хорнер высказался об анонсе контракта Ньюи с «Астон Мартин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем переходе конструктора команды Эдриана Ньюи в «Астон Мартин». Гоночный коллектив из Великобритании объявил о заключении контракта с именитым специалистом 10 сентября. Эдриан приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.

«Очевидно, для «Астон Мартин» это было важное объявление. Эдриан всегда стремился поступать так, как считает нужным. Это был важный момент для команды. Но, возможно, они решили отпраздновать его немного преждевременно – до того, как у него истечёт контракт с «Ред Булл», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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