Леклер — лучший во 2-й тренировке, Ферстаппен — 6-й, Норрис — 17-й

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В Баку завершилась вторая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал победитель последней гонки в Монце — Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари». Вторым был гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Стоит уточнить, что Пьер Гасли испортил быстрый круг Ландо Норрису.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:43.484;

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.006;

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес)» +0.066;

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.466;

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499;

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.545;

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.609;

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.991;

9. Джордж Расселл («Мерседес») +1.052;

10. Оливер Берман («Хаас») +1.063;

11. Юки Цунода («РБ») +1.161;

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.199;

13. Александер Албон («Уильямс») +1.253;

14. Франко Колапинто («Уильямс») +1.265;

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.301;

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.572;

17. Ландо Норрис («Макларен») +1.672;

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.907;

19. Эстебан Окон («Альпин») +2.326;

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.463.