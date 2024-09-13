Леклер — лучший во 2-й тренировке, Ферстаппен — 6-й, Норрис — 17-й

В Баку завершилась вторая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал победитель последней гонки в Монце — Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари». Вторым был гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Стоит уточнить, что Пьер Гасли испортил быстрый круг Ландо Норрису.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:43.484;
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.006;
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес)» +0.066;
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.466;
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499;
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.545;
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.609;
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.991;
9. Джордж Расселл («Мерседес») +1.052;
10. Оливер Берман («Хаас») +1.063;
11. Юки Цунода («РБ») +1.161;
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.199;
13. Александер Албон («Уильямс») +1.253;
14. Франко Колапинто («Уильямс») +1.265;
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.301;
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.572;
17. Ландо Норрис («Макларен») +1.672;
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.907;
19. Эстебан Окон («Альпин») +2.326;
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.463.