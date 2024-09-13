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«Жёсткое, как бетон». Новичок «Уильямса» рассказал о мучениях из-за гоночного сиденья

«Жёсткое, как бетон». Новичок «Уильямса» рассказал о мучениях из-за гоночного сиденья
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21-летний аргентинский гонщик команды «Уильямс» Франко Колапинто рассказал о своих впечатлениях по поводу своей дебютной гонки на Гран-при Италии, отметив, что была проделана отличная работа по модернизации сиденья болида.

«До этого мне никогда не приходилось ездить в карбоновом сидении. Оно жёсткое, словно бетон. Несмотря на то что мы проходим сканирование тела, чтобы сиденье идеально подходило под спину, оно было неудобным. Но последняя версия сиденья сделана просто идеально.

В плане своей физической готовности я очень доволен. Моя шея чувствовала себя прекрасно на протяжении всей гонки и выдерживала нагрузку, а это самое главное в Формуле-1. Это говорит о том, что вся команда серьёзно подготовилась к той гонке», — приводит слова Колапинто RaceFans.

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