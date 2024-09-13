Карлос Сайнс вызван к стюардам после второй тренировки Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс будет обязан явиться к стюардам после второй тренировки Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает издание Racingnews365.

Причина, по которой Карлоса вызвали стюарды, заключается в том, что он якобы намеренно замедлился в 13-м повороте и, таким образом, помешал гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу. В результате этого мексиканцу пришлось предпринять манёвр уклонения и объехать Сайнса.

Напомним, по итогу второй тренировки Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс показал четвёртое время, а Серхио Перес — второе.

Ранее Перес сделал заявление касательно текущей формы болида, выделив трассы в Баку и Сингапуре как сильнейшие для коллектива.