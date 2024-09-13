Макс Ферстаппен: у нас был хороший день. В этот уикенд мы более конкурентоспособны

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого дня Гран-при Азербайджана.

«В целом я думаю, что сегодня у нас был хороший день. Мы кое-чему научились. Теперь нам следует проанализировать то, что мы пробовали делать. Пока что кажется, что в этот уикенд мы более конкурентоспособны, что не может не радовать. Трасса очень скользкая, с множеством крутых поворотов. Иногда нужно использовать тормоза в качестве меры предосторожности, чтобы избежать столкновения со стеной. Конечно, вторая тренировка была для меня чуть сложнее. Нам нужно немного улучшить баланс. Тогда, я уверен, мы сможем конкурировать», — приводит слова Макса Ферстаппена портал Racingnews365.