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Ландо Норрис: «Макларен» в трёх-четырёх десятых от «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл»

Ландо Норрис: «Макларен» в трёх-четырёх десятых от «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его команда серьёзно отстала от лидеров в первый день Гран-при Азербайджана.

«Мы довольно далеко. Мне, очевидно, приходилось слишком много выкладываться, чтобы попытаться показать лучшее время на круге. Думаю, результат Оскара скорее показывает, где мы [находимся] на самом деле. Поэтому, если мы прибавим, то станем близки к борьбе. Однако я уверен, что наши соперники пока даже не показали свой максимум. Откровенно говоря, нам есть над чем поработать в сравнении с «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл». которые очень близки. Мы отстаём от них на три-четыре десятых секунды. Так что нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Норриса портал Motorsport.

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