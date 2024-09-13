Ландо Норрис: «Макларен» в трёх-четырёх десятых от «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его команда серьёзно отстала от лидеров в первый день Гран-при Азербайджана.

«Мы довольно далеко. Мне, очевидно, приходилось слишком много выкладываться, чтобы попытаться показать лучшее время на круге. Думаю, результат Оскара скорее показывает, где мы [находимся] на самом деле. Поэтому, если мы прибавим, то станем близки к борьбе. Однако я уверен, что наши соперники пока даже не показали свой максимум. Откровенно говоря, нам есть над чем поработать в сравнении с «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл». которые очень близки. Мы отстаём от них на три-четыре десятых секунды. Так что нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Норриса портал Motorsport.