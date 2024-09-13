Стал известен вердикт судей по действиям Карлоса Сайнса во 2-й тренировке ГП Азербайджана

Стюарды Гран-при Азербайджана Формулы-1 вынесли свой вердикт по итогам расследования действий пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Во время второй тренировки испанский гонщик замедлился в 13-м повороте, в результате чего пилот «Ред Булл» Серхио Перес чуть не врезался в него. Мексиканец был вынужден предпринять манёвр уклонения.

По итогу встречи со стюардами Сайнсу было вынесено официальное предупреждение. Кроме того, сами судьи объяснили произошедший инцидент.

«Данный случай блокировки был расследован, поскольку Перес был вынужден уклониться вправо на скоростном участке трассы, что могло представлять потенциальную опасность. На слушаниях Карлос Сайнс сказал, что видел Переса. Стюарды отметили, что его команда предупреждала о нём. Однако Карлос неправильно оценил скорость приближения Переса, так как был отвлечён серией предупредительных сигналов. Стюарды отметили, что он действительно попытался избежать столкновения с Пересом, но с небольшим опозданием. Серхио заявил, что ему действительно пришлось уклониться от столкновения, однако у него была хорошая видимость всей ситуации. Поэтому она не была особо опасной», — приводит слова неназванного стюарда портал Racingnews365.