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Оскар Пиастри: сегодня все четыре команды из первой четвёрки выглядели неплохо

Оскар Пиастри: сегодня все четыре команды из первой четвёрки выглядели неплохо
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри дал оценку пятничным тренировкам Гран-при Азербайджана.

«Думаю, это был достойный день. Прямо сейчас сложно сказать [что-то конкретное], поскольку трасса всё ещё эволюционирует. Однако наш темп, похоже, на пределе. Я бы сказал, что «Феррари» выглядела сегодня довольно сильно. «Ред Булл» смотрелся быстро, как и «Мерседес». На данный момент все четыре команды из первой четвёрки выглядят неплохо. Наши длинные отрезки кажутся довольно конкурентоспособными. Это хорошо, но некоторые пилоты показывают серьёзное время. Это будет иметь большое значение, если им удастся продолжать в том же духе. Как мне кажется, именно это завтра будет в центре событий», — приводит слова Оскара портал Autosport.

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