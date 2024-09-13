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Шарль Леклер рассказал о причинах аварии во время первой практики ГП Азербайджана

Шарль Леклер рассказал о причинах аварии во время первой практики ГП Азербайджана
Шарль Леклер
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26-летний гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер рассказал о причинах сегодняшней аварии на Гран-при Азербайджана, где он неудачно начал уикенд, разбив машину во время первой практики.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
14 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Не началось

«Я затормозил слишком сильно перед поворотом направо и заехал на грязный участок трассы. Затем заблокировал колёса, но было слишком поздно, чтобы я успел войти в этот поворот — поэтому врезался в стену. Это было не очень хорошее начало уикенда, но я всё ещё был уверен в машине, особых проблем не возникло.

Проблемы во второй практике никак не были связаны с последствиями аварии. Просто у нас была проблема с одной новой деталью, которую мы установили на машину. Не буду вдаваться в подробности, но это, очевидно, вызывало у меня трудности с рулевым колесом. Когда мы произвели замену детали и снова выехали, всё было в порядке. В эту пятницу я проехал не так много кругов, как надеялся, но в любом случае конкурентоспособно», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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