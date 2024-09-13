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Пиастри: Уэббер не дал мне никакого чёткого совета насчёт командной тактики в «Макларене»

Пиастри: Уэббер не дал мне никакого чёткого совета насчёт командной тактики в «Макларене»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, какую роль в его карьере играет менеджер Марк Уэббер.

«Он принимал активное участие в обсуждениях со мной и командой. Некоторые приказы и споры команды были вызваны совершенно иными обстоятельствами, чем те, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому я не получал от него никаких конкретных рекомендаций по поводу того, что произошло в прошлый раз [на Гран-при Италии]. Мы с командой всегда старались работать вместе, чтобы определить, что готовы поддержать, а что нет. И по большей части нам приходилось руководствоваться такими рекомендациями, а не просто говорить «да» или «нет», — приводит слова Пиастри портал GPblog.

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