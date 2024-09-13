Семикратный чемпион мира, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«Сегодня был действительно хороший день. Мне он понравился с самого начала, так как машина показалась мне сильной с первых кругов на трассе. Что касается темпа, то мы не успели проехать много кругов в нашем длинном заезде на второй практике. Поэтому сегодня будет проделан анализ, чтобы определить, какова наша относительная скорость. Наши обычные конкуренты выглядели сильными, но я думаю, что мы находимся рядом с ними. Мы будем продолжать оставаться бдительными и осторожными. Сегодня мы проделаем всю необходимую подготовительную работу, чтобы максимально выступить на завтрашней квалификации», — сказал Хэмилтон.