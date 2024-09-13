«Это была ошибка новичка». Колапинто — об аварии на первой тренировке ГП Азербайджана

21-летний аргентинский гонщик команды «Уильямс» Франко Колапинто дал оценку своему выступлению в первый день Гран-при Азербайджана.

«Авария (Колапинто разбил машину в четвёртом повороте во время первой тренировки. — Прим. «Чемпионата») была ошибкой новичка, поскольку я ещё только осваивался на трассе и для меня всё было в новинку. Несмотря на это, мы провели хорошую вторую тренировку. Герои дня — механики. Они проделали потрясающую работу, отремонтировав мою машину ко времени проведения второй практики. Я горжусь командой за все их усилия. Был очень рад, что смог провести ещё одну тренировку, которая помогла мне обрести уверенность в себе.

Это была небольшая ошибка, но в данном случае она может дорого обойтись. Болид находится в хорошей позиции, и круг за кругом я чувствую себя всё более комфортно. Однако мне нужно продолжить изучение проблем перегрева и износа шин. Для меня это всё ещё сложный процесс обучения, с учётом того, что Гран-при Азербайджана стала моей второй гонкой на уличной трассе. Старт получился непростым, но думаю, что мы справляемся хорошо», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».