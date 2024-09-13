Леклер сделал селфи с маршалами после аварии на первой тренировке Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер сделал селфи с маршалами после аварии на первой тренировке Гран-при Азербайджана.

Фото: Аккаунт Stefania Bruera в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, в 15-м повороте Шарль промахнулся с точкой торможения, заблокировал передние колёса и, проскользив по прямой, уткнулся в отбойник. В результате инцидента серьёзные повреждения получила передняя правая подвеска на автомобиле монегаска.

По итогу первой тренировки Гран-при Азербайджана Леклер показал девятое время, а его напарник, испанский пилот Карлос Сайнс, — пятое.

Ранее монегаск рассказал о причинах аварии, которая произошла во время первой практики Гран-при Азербайджана.