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Джордж Расселл высказался о своих проблемах на пятничных тренировках Гран-при Азербайджана

Джордж Расселл высказался о своих проблемах на пятничных тренировках Гран-при Азербайджана
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, какие проблемы у него возникли во время второй практики Гран-при Азербайджана и какая команда, по его мнению, выглядит явным фаворитом в этом уикенде.

«Сегодняшняя пятница выдалась не самой удачной в нашей жизни. Мы потеряли некоторое время из-за замены силовой установки перед второй практикой. Когда я вернулся на трассу, то был не совсем доволен балансом машины. Я изо всех сил старался настроить шины на оптимальный диапазон, и мне не хватало уверенности. Сегодня вечером мне предстоит усердно поработать, чтобы улучшить свои показатели и быть конкурентоспособным завтра.

Хорошей новостью является то, что Льюис выглядел очень быстрым. Это вселяет в нас надежду на то, что машина сильна и мы сможем побороться в этот уикенд. Между командами идёт напряжённая борьба, и «Феррари» выглядит особенно сильной. Если нам удастся добиться улучшений сегодня вечером, то нас будет ждать успех в квалификации и гонке», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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