Лидер чемпионата Формулы-2 стал первым гонщиком, которого оштрафовали за красный флаг

19-летний франко-алжирский автогонщик из академии «Ред Булл» Исак Хаджар, выступающий в Формуле-2 за команду «Кампос», стал первым пилотом серии, которого оштрафовали за вызов красных флагов во время квалификации. Исаку списали время круга, которое он показал в лучшей попытке.

Хаджар оштрафован из-за инцидента на Гран-при Азербайджана, в котором приняли участие он и его напарник Пепе Марти, которые врезались в стену после проспекта Нефтяников.

Исак заблокировал тормоза в первом повороте и вылетел в безопасную зону, ударившись передней частью болида о защитный барьер. Через несколько секунд его товарищ по команде Пепе Марти сделал то же самое, остановившись в нескольких метрах слева от Хаджара.

«Статья 33.5 является новой для 2024 года и была разработана, чтобы признать, что гонщик, вызывающий красный флаг, может оказать влияние на всех или некоторых других пилотов, которые в это время пытаются пройти квалификационный круг. В этом случае стюарды пришли к выводу, что неспособность пилота №20 пройти первый поворот из-за перегрева задних тормозов находилась под контролем гонщика и команды, поэтому наказание в виде списания результата лучшего времени — оправданно.

Важно отметить, что этот штраф не подразумевает наличие злого умысла со стороны гонщика, а, скорее, цель штрафа состоит в том, чтобы признать потенциальный вред, который другие пилоты понесли в результате красного флага, причинённого исключительно по вине гонщика №20», — говорится в заявлении стюардов.

Хаджар, возглавляющий Формулу-2, будет стартовать 20-м.