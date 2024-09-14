«Альпин» теперь обладает чётким руководством». Оукс — о работе с Бриаторе в команде

Руководитель команды «Альпин» Оливер Оукс рассказал, что французский коллектив полон решимости и уверенности, потому что обрёл чёткое руководство.

«Я думаю, что у каждого есть свой собственный идеал и подход с точки зрения того, как, по его мнению, необходимо восстановить доверие, единство и стабильность в команде. Итак, главное, с чем я пришёл, на самом деле было своего рода чистым листом бумаги. Мне предстояло узнать с нуля: «Где мы сейчас находимся? Что тут делали правильно? Что тут делали не так?» И я осмелюсь предположить, что вы тоже захотите кое-что из этого послушать.

Это совершенно особенное место в Энстоуне, я постоянно говорю об этом, но там много знаний, оно находится в Формуле-1 уже долгое время, о чём Флавио [Бриаторе] продолжает мне напоминать каждый день. Но из-за этого он знает, что делает, ему просто действительно нужно руководство и поддержка. И я думаю, что сейчас скажу это, потому что это лежит на моих плечах.

На самом деле у него есть чёткое видение дальнейшего развития команды. И «Альпин» теперь обладает чётким руководством. Я и Флавио полны решимости. Это самое важное, что я хотел привнести в «Альпин», — стать тем, кто возьмёт на себя ответственность за команду, даст ей поддержку и даст необходимое направление», — приводит слова Оукса издание Motorsport.

Британец был назначен руководителем команды после того, как бывший глава Бруно Фамен ушёл в отставку на Гран-при Бельгии — 2023.