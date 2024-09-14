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«Людям просто нравится верить, что мы сильнейшие». Норрис — о форме «Макларена»

«Людям просто нравится верить, что мы сильнейшие». Норрис — о форме «Макларена»
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24-летний британский автогонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о текущей форме коллектива, сказав, что у «Макларена» не самая быстрая машина.

«Было много трасс, на которых мы не были быстры. Людям просто нравится верить, что мы сильнейшие. Но на деле мы не быстрейшие. Пока мы делаем хорошую работу, а другие команды — нет. В прошлом мы знали, что «Феррари» в Баку очень быстра. В таких условиях трассы и «Мерседес» будет очень быстр. Но трасса очень скользкая сейчас в Баку», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Во второй тренировке Норрис показал 17-е время. На быстром круге ему помешал французский пилот команды «Альпин» Пьер Гасли.

Ландо занимает второе место в личном зачёте, имея на счету 241 очко. У лидера чемпионата Макса Ферстаппена из «Ред Булл» — 303.

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