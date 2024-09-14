Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уилл Смит посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана

Уилл Смит посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Во время третьей практики Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку, которая идёт в данный момент, боксы итальянской команды посетил популярный голливудский актёр Уилл Смит.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
14 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Идёт

Смит известен по ролям в таких фильмах, как «Люди в чёрном» (три части), «Плохие парни» (четыре части), «Я — Легенда», «Хэнкок», «Отряд самоубийц».

Третья практика была прервана красными флагами из-за технических проблем французского пилота Эстебана Окона из команды «Альпин» — он остановился в третьем секторе и покинул болид.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию проходящей третьей свободной практики в Баку. Присоединиться к ней вы можете по ссылке ниже.

Прямая трансляция третьей практики Гран-при Азербайджана.

Лидером чемпионата в личном зачёте является трёхкратный чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов на первом месте идёт австрийский коллектив Ферстаппена, а на втором — команда «Макларен».

Материалы по теме
Шарль Леклер рассказал о причинах аварии во время первой практики ГП Азербайджана
Материалы по теме
На стиле! Азербайджанские маршалы Гран-при стали героями дня в Формуле-1
На стиле! Азербайджанские маршалы Гран-при стали героями дня в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android