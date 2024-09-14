Уилл Смит посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана

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Во время третьей практики Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку, которая идёт в данный момент, боксы итальянской команды посетил популярный голливудский актёр Уилл Смит.

Смит известен по ролям в таких фильмах, как «Люди в чёрном» (три части), «Плохие парни» (четыре части), «Я — Легенда», «Хэнкок», «Отряд самоубийц».

Третья практика была прервана красными флагами из-за технических проблем французского пилота Эстебана Окона из команды «Альпин» — он остановился в третьем секторе и покинул болид.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию проходящей третьей свободной практики в Баку. Присоединиться к ней вы можете по ссылке ниже.

Прямая трансляция третьей практики Гран-при Азербайджана.

Лидером чемпионата в личном зачёте является трёхкратный чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов на первом месте идёт австрийский коллектив Ферстаппена, а на втором — команда «Макларен».