«Я просто идиот». Берман разбил болид в третьей практике Гран-при Азербайджана

19-летний британский пилот Оливер Берман, заменяющий датского гонщика Кевина Магнуссена в «Хаасе», разбил болид во время третьей практики Гран-при Азербайджана в Баку.

Кадр из трансляции Фото: https://x.com/F1

«Я просто идиот», — сказал по радио Оливер, отреагировав на инцидент.

Берман до последнего пытался вписаться в первый поворот, из-за чего слишком поздно нырнул в карман безопасности, задев правым передним колесом барьер безопасности, — подвеска повреждена.

В данный момент свободная практика возобновлена.

Ранее красные флаги были вызваны из-за технических проблем французского пилота Эстебана Окона из команды «Альпин» — он остановился в третьем секторе и покинул болид.