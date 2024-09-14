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«Я просто идиот». Берман разбил болид в третьей практике Гран-при Азербайджана

«Я просто идиот». Берман разбил болид в третьей практике Гран-при Азербайджана
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19-летний британский пилот Оливер Берман, заменяющий датского гонщика Кевина Магнуссена в «Хаасе», разбил болид во время третьей практики Гран-при Азербайджана в Баку.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
14 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Идёт
Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Фото: https://x.com/F1

«Я просто идиот», — сказал по радио Оливер, отреагировав на инцидент.

Берман до последнего пытался вписаться в первый поворот, из-за чего слишком поздно нырнул в карман безопасности, задев правым передним колесом барьер безопасности, — подвеска повреждена.

В данный момент свободная практика возобновлена.

Ранее красные флаги были вызваны из-за технических проблем французского пилота Эстебана Окона из команды «Альпин» — он остановился в третьем секторе и покинул болид.

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