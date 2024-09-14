На аукцион выставлен Aston Martin Valkyrie от Эдриана Ньюи. За него хотят $ 3 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Дубае 1 декабря, выставлен гиперкар Aston Martin Valkyrie, который в годы сотрудничества британской марки и команды «Ред Булл» Формулы-1 создавал знаменитый инженер Эдриан Ньюи. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,6-3 млн, хотя изначально дорожная версия Aston Martin Valkyrie стоила $ 3,5 млн.

Aston Martin Valkyrie Фото: rmsothebys.com

Aston Martin Valkyrie был представлен в 2017 году. Автомобиль оснащён атмосферным 6,5-литровым двигателем Cosworth V12, который в паре со 162-сильным электромотором генерирует 865 кВт (1176 л. с.). До 100 км/ч дорожная версия Valkyrie разгоняется за 2,6 секунды, а её максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Aston Martin Valkyrie Фото: rmsothebys.com

В общей сложности в Aston Martin выпустят 150 дорожных Valkyrie, и на прошлой неделе один из таких доставили Фернандо Алонсо. Кроме того, также запланированы 25 экземпляров трековой версии Valkyrie AMR Pro, а в 2025 году два гиперкара Valkyrie AMR-LMH выйдут на старт марафона «24 часа Ле-Мана».