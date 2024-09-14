Расселл — лучший в 3-й тренировке Гран-при Азербайджана, Леклер — 2-й, Норрис — 3-й

В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал британский гонщик Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес». Вторым был гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул другой британский гонщик — Ландо Норрис («Макларен»).
В ходе практики дважды были вызваны красные флаги. Это случилось из-за механических проблем Эстебана Окона из «Альпин», вставшего на трассе, и пилота «Хааса» Оливера Бермана, который разбил болид о защитное ограждение.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.42,514.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,013.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,223.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,235.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,348.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,454.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,510.
8. Александер Албон («Уильямс») +0,680.
9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,724.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,787.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,960.
12. Юки Цунода («РБ») +0,989.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,057.
14. Даниэль Риккардо («РБ) +1,356.
15. Пьер Гасли (»Альпин") +1,362.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,650.
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,673.
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,355.
19. Оливер Берман («Хаас»).
20. Эстебан Окон («Альпин»).