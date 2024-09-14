Расселл — лучший в 3-й тренировке Гран-при Азербайджана, Леклер — 2-й, Норрис — 3-й

В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал британский гонщик Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес». Вторым был гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул другой британский гонщик — Ландо Норрис («Макларен»).

В ходе практики дважды были вызваны красные флаги. Это случилось из-за механических проблем Эстебана Окона из «Альпин», вставшего на трассе, и пилота «Хааса» Оливера Бермана, который разбил болид о защитное ограждение.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.42,514.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,013.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,223.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,235.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,348.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,454.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,510.

8. Александер Албон («Уильямс») +0,680.

9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,724.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,787.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,960.

12. Юки Цунода («РБ») +0,989.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,057.

14. Даниэль Риккардо («РБ) +1,356.

15. Пьер Гасли (»Альпин") +1,362.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,650.

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,673.

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,355.

19. Оливер Берман («Хаас»).

20. Эстебан Окон («Альпин»).