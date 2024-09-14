Чжоу будет стартовать последним из-за замены силовой установки

25-летний китайский автогонщик Гуаньюй Чжоу из швейцарской команды Формулы-1 «Кик-Заубер» будет стартовать последним на Гран-при Азербайджана в Баку из-за замены силовой установки.

«За третью замену накопителя энергии и за замену блока управления электроникой Гуаньюй Чжоу получает штраф в 20 позиций на стартовой решётке Гран-при Азербайджана», — говорится в заявлении ФИА.

После 15 этапов Чжоу занимает 19-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник, двукратный вице-чемпион и трёхкратный бронзовый призёр Формулы-1 финн Валттери Боттас, – последний.

Ранее в Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1.