Хорнер: Перес знает, что его задача — поддерживать Ферстаппена до конца чемпионата

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о командной роли мексиканца Серхио Переса в нынешнем сезоне.

«Командные приказы — это всегда спорный вопрос. Но Чеко, без сомнений, понимает, в чём заключается его роль. Его задача – поддержать Макса до конца чемпионата. И, очевидно, не стоит забывать о Кубке конструкторов.

Достаточно вспомнить этап в Абу-Даби в 2021 году, чтобы понять, как много Чеко готов делать для команды. Так что для нас план на игру довольно понятен», — приводит слова Хорнера Sky Sport.

Ранее двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о Серхио Пересе.