Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: Перес знает, что его задача — поддерживать Ферстаппена до конца чемпионата

Хорнер: Перес знает, что его задача — поддерживать Ферстаппена до конца чемпионата
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о командной роли мексиканца Серхио Переса в нынешнем сезоне.

«Командные приказы — это всегда спорный вопрос. Но Чеко, без сомнений, понимает, в чём заключается его роль. Его задача – поддержать Макса до конца чемпионата. И, очевидно, не стоит забывать о Кубке конструкторов.

Достаточно вспомнить этап в Абу-Даби в 2021 году, чтобы понять, как много Чеко готов делать для команды. Так что для нас план на игру довольно понятен», — приводит слова Хорнера Sky Sport.

Ранее двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о Серхио Пересе.

Материалы по теме
Хаккинен: Перес не смог достичь уровня, необходимого для конкуренции с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android