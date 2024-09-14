Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 6-й

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Сегодня, 14 сентября, в Баку на Гран-при Азербайджана прошла квалификация Формулы-1. Победу одержал пилот итальянского коллектива «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место у напарника Шарля — испанского гонщика Карлоса Сайнса.

Лидер чемпионата и трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен квалифицировался на шестой позиции.

Идущий на втором месте британец Ландо Норрис допустил ошибку в первом сегменте квалификации и не вышел во второй сегмент, став 17-м.

Мексиканец Серхио Перес впервые в сезоне выиграл у своего напарника Макса Ферстаппена в квалификации.

Новичок «Уильямса» Франко Колапинто опередил своего напарника Александера Албона, а заменяющий дисквалифицированного Кевина Магнуссена Оливер Берман квалифицировался выше напарника Нико Хюлькенберга.

Гран-при Италии. Квалификация.

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:41.365;

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.321;

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.440;

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.448;

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.509;

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.658;

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.924;

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.004;

9. Франко Колапинто («Уильямс») +1.165;

10. Александер Албон («Уильямс») +1.494;

11. Оливер Берман («Хаас») +1.603;

12. Юки Цунода («РБ») +1.670

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.814;

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.826;

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.039;

16. Даниэль Риккардо («РБ») +2.182;

17. Ландо Норрис («Макларен») +2.244;

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.253;

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.881;

20. Эстебан Окон («Альпин») +3.139.