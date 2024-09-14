Ландо Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Азербайджана, проходящей в Баку.

Напомним, британец не смог завершить быстрый круг в первом сегменте, после чего направился в боксы, извинившись перед командой по радио.

«Все проехали вторые круги, в отличие от меня. Это было невезение, о чём ещё говорить. Имеем то, что имеем. Гонка будет тяжёлой, у нас остались хорошие шины, и я по-прежнему надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата. Машина быстра. Ситуация расстраивает, но ничего не поделаешь», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, гонка Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье, 15 сентября, начало — в 14:00 мск.