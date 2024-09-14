Албона выпустили на решающую попытку квалификации ГП Азербайджана с вентилятором на болиде

28-летнего тайско-британского автогонщика Александера Албона из команды Формулы-1 «Уильямс» выпустили на решающую попытку в третьем сегменте квалификации Гран-при Азербайджана с вентилятором на болиде.

Албон встал на трассе с вентилятором Фото: Кадр из трансляции

Албон остановился на трассе сразу после выезда с пит-лейна и пытался попросить помощи у маршалов, параллельно снимая вентилятор. В итоге он откинул вентилятор в сторону, просыпав лёд на болид. Из-за потерянного времени Александер не успел начать быструю попытку.

Напарник Албона Франко Колапинто также вышел в третий сегмент и опередил своего партнёра. Квалификацию Гран-при Азербайджана выиграл монегаск из итальянского коллектива «Феррари» Шарль Леклер.