Леклер назвал ключевой фактор гонки в Баку после победы в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Это одна из моих самых любимых трасс в сезоне. Уикенд был непростой — особенно на фоне аварии в первой тренировке. Она, впрочем, не лишила меня уверенности, я знал, что темп у нас есть. Во второй тренировке возникли проблемы с одним из новых компонентов, потеряли ещё полчаса. В квалификации же нужно было прежде всего не касаться стен, и на последнем круге я атаковал чуть больше. Машина вела себя отлично, всё было здорово — и я рад быть на поуле.

Первое и третье места — это те позиции, на которых ты хочешь стартовать, и, надеюсь, мы сможем провести завтрашнюю гонку так, чтобы выиграть её. В прошлые годы у нас возникали проблемы в гонках, но теперь наш темп на длинных отрезках лучше. Надеюсь, завтра мы всё-таки сумеем победить. Завтра будет важно следить за резиной, и в Монце мы с этим справились. Но каждая гонка — отдельный случай», — сказал Леклер после выступления.