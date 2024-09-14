«Я не был уверен в машине». Сайнс — о третьем месте в квалификации ГП Азербайджана

30-летний испанский автогонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место по итогам квалификации Гран-при Азербайджана в Баку.

«Думаю, у нас получилась хорошая квалификация. Мы сильно провели день и теперь оба в хорошей позиции перед завтрашней гонкой. Я не был уверен в машине, но третье место — хороший результат. Трасса постоянно улучшалась, сцепления становилось всё больше, и это добавило уверенности в финале. Если бы я был быстрее, то мы могли бы занять весь первый ряд, но это Баку, и здесь выступает не лучшая версия меня. Но в пятницу мой темп был сильным, так что завтра всё возможно», — сказал Карлос после завершения квалификации.

Победу в квалификации одержал напарник Карлоса Шарль Леклер. В третьем сегменте с будущим партнёром Карлоса в сезоне-2025 Александером Албоном произошёл инцидент, в ходе которого Албон выехал на решающую попытку с вентилятором на болиде.

Напомним, в сезоне-2025 Сайнс присоединится к «Уильямсу».