Пиастри: «Макларен» может победить в гонке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Азербайджана, состоявшейся сегодня, 14 сентября, в Баку. Австралиец стал вторым.

«На последнем круге я атаковал и старался быть ещё ближе к стенам. Эта трасса вознаграждает такой подход, и я знал, что мне нечего терять. Я пытался выжать максимум в концовке и остался доволен своим кругом.

Думаю, у нас будет шанс сразиться за победу, но будет непросто. Вчера было трудно ехать за кем-то в грязном воздухе. В чистом воздухе завтра будет проще. Думаю, у нас неплохой темп на длинных отрезках, но и «Феррари», очевидно, не медленная», — сказал Пиастри после выступления.