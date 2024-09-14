Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: оба наших пилота говорят, что некоторые проблемы ушли

Хорнер: оба наших пилота говорят, что некоторые проблемы ушли
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что его гонщики отмечают лучшую управляемость своих машин RB20 в Баку, чем было в Монце на Гран-при Италии.

«Всё ещё очень, очень плотно, но думаю, что наш баланс стал лучше. Серхио Перес определённо находится в более комфортной зоне. Мы экспериментировали с тем, нужна ли прижимная сила для уменьшения износа шин или лучше убрать её для максимальной скорости по прямой. Это очень тонкая грань.

Мне кажется, Ландо Норрис, как и мы, сделал акцент на прижимной силе, больше сосредоточившись на гонке, и, очевидно, износ шин был решающим фактором.

Хорошо то, что оба наших гонщика говорят: некоторые из неприятных проблем, которые были в Монце, ушли, так что это обнадёживает», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Материалы по теме
Хорнер: Перес знает, что его задача — поддерживать Ферстаппена до конца чемпионата
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android