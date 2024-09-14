Хорнер: оба наших пилота говорят, что некоторые проблемы ушли

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что его гонщики отмечают лучшую управляемость своих машин RB20 в Баку, чем было в Монце на Гран-при Италии.

«Всё ещё очень, очень плотно, но думаю, что наш баланс стал лучше. Серхио Перес определённо находится в более комфортной зоне. Мы экспериментировали с тем, нужна ли прижимная сила для уменьшения износа шин или лучше убрать её для максимальной скорости по прямой. Это очень тонкая грань.

Мне кажется, Ландо Норрис, как и мы, сделал акцент на прижимной силе, больше сосредоточившись на гонке, и, очевидно, износ шин был решающим фактором.

Хорошо то, что оба наших гонщика говорят: некоторые из неприятных проблем, которые были в Монце, ушли, так что это обнадёживает», — приводит слова Хорнера Sky Sports.