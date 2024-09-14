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«Макларен» попросил ФИА объяснить жёлтый флаг, помешавший Норрису в квалификации

«Макларен» попросил ФИА объяснить жёлтый флаг, помешавший Норрису в квалификации
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Глава «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, британец Ландо Норрис не смог выйти из первого сегмента, Оскар Пиастри стал вторым.

«Неприятность заключается в том, что одна машина завтра окажется на другом конце решётки. Мы сделаем всё, чтобы попасть в очки и нивелировать последствия, хотя, очевидно, сегодня был очень неудачный момент для Ландо.

Мы обсудили с ФИА, почему жёлтый флаг был показан именно в тот момент, ведь это дорогого стоило. Команда не предупредила, поскольку об этом стало известно в последнюю минуту. Жёлтый флаг не обязателен, когда на трассе есть медленная машина и она не на быстром круге», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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