«Макларен» попросил ФИА объяснить жёлтый флаг, помешавший Норрису в квалификации

Глава «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, британец Ландо Норрис не смог выйти из первого сегмента, Оскар Пиастри стал вторым.

«Неприятность заключается в том, что одна машина завтра окажется на другом конце решётки. Мы сделаем всё, чтобы попасть в очки и нивелировать последствия, хотя, очевидно, сегодня был очень неудачный момент для Ландо.

Мы обсудили с ФИА, почему жёлтый флаг был показан именно в тот момент, ведь это дорогого стоило. Команда не предупредила, поскольку об этом стало известно в последнюю минуту. Жёлтый флаг не обязателен, когда на трассе есть медленная машина и она не на быстром круге», — приводит слова Стеллы Sky Sports.