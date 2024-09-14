Стюарды рассматривают нарушение «Альпин», Гасли может быть дисквалифицирован

Пилот «Альпин» Пьер Гасли может быть дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Азербайджана в Баку. Международная автомобильная федерация опубликовала заявление технического делегата Джо Бауэра, в котором говорится, что стюарды Гран-при Азербайджана расследуют превышение мгновенного расхода топлива на машине Гасли во втором сегменте квалификации.

За это нарушение Пьер Гасли может быть дисквалифицирован и отправлен в конец пелотона на старте завтрашней гонки.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана — проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.