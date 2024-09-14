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Албон уступил напарнику в квалификации впервые с июля 2022 года

Албон уступил напарнику в квалификации впервые с июля 2022 года
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Гонщик «Уильямса» Алекс Албон уступил в квалификации напарнику по команде впервые с июля 2022 года. Сегодня, 14 сентября, в квалификации Гран-при Азербайджана Албон показал 10-й результат, а его новый напарник Франко Колапинто — девятый.

Последний раз Алекс Албон уступал в квалификации напарнику на Гран-при Великобритании 2022 года в Сильверстоуне. Тогда он показал 16-й результат, а его напарник Николас Латифи — 10-й.

Лучший результат показал пилот итальянского коллектива «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место у напарника Шарля — испанского гонщика Карлоса Сайнса. Лидер чемпионата и трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен квалифицировался на шестой позиции.

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