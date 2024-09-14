Албон: не уверен, что есть правила насчет выбрасывания вентилятора

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал подробности своего выезда на трассу с неснятым вентилятором во время квалификации на Гран-при Азербайджана, который проходит в этот уикенд на городской трассе в Баку.

«Пришлось немного поторопиться, чтобы получить слип-стрим, как в Монце. Тут он даже эффективнее, чем в Монце. Мы хотели выехать из боксов в нужный момент и забыли снять вентилятор. Я разочарован. Лучше бы это произошло в Q3, чем в Q1 и Q2.

Это была небольшая ошибка, мы проанализируем ее. Но такое случается, я не виню команду. Иногда такие вещи происходят, но мы должны убедиться, что это не повторится.

Есть правило, согласно которому маршалы не могут прикасаться к машине. Я не уверен насчет того, что есть правила насчет выбрасывания вентилятора из машины. Думаю, формально всё нормально. Можно же выбрасывать плёнку визора, почему нельзя вентилятор?

Надеюсь, смогу сохранить 10-ю позицию. Полагаю, меня вызовут к стюардам. Думаю, лучше оставить это решение им», — приводит слова Албона после квалификации Motorsport.