Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расселлу грозит штраф за нарушение в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и спортивный директор команды Рон Медоуз вызваны к стюардам Международной автомобильной федерации после квалификации Гран-при Азербайджана.

Расселлу вменяется то, что он в первом сегменте квалификации не снизил скорость под желтыми флагами. В квалификации Джордж Расселл показал пятый результат.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.